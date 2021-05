Egon Kaur avaldas hooaja plaani: kavas on viis MM-etappi ja eesmärgiks tiitel

«Osalemine 2021. aastal MM-sarjas WRC3 klassis on järgmine loogiline samm. Eesmärgiks viis MM-etappi, vähemalt üks etapivõit ja MM-tiitel,» seisis postituses. Üks MM-etapp on tal juba tehtud, kui Arctic Rallyl pidi 32-aastane eestlane tunnistama napilt Teemu Asunmaa paremust.

Lisaks selgub, et tema kavas on tänavu veel Portugali, Sardiinia, Eesti ja Soome MM-rallid. Lisaks nendele plaanib ta oktoobris võistelda Saaremaa rallil. Kaur saab MM-sarjas võistleda tänu sellele, et tema karjäärile pani alla Soome ärimees Markku Rautio, kellega Postimees tegi möödunud aasta detsembris intervjuu.