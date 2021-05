Jäähokitähte süüdistatakse vägistamises

«Oleme kaasanud välise ekspertiisi, et aidata meid juhtunu uurimisel ja oleme selleks ajaks mängija koosseisust kõrvaldanud,» lisati seal.

Sel nädalal avaldas anonüümne naine Instagrami vahendusel, et üks Canucksi mängija vägistas teda 2017. aastal. Kuigi seal Virtaneni nime ei mainitud, siis nüüdseks on just tema kahtluse alla langenud.