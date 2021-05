Itaalia jalgpallifännide nõudmine tipnes tähtmängija pisaratega

AC Milani fännidele selline asi ei sobi ja nad nõuavad, et väravavaht ei palliks tuleval nädalal olulises kohtumises Torino Juventuse vastu. Oma arvamuse edastamiseks tungisid aktiivsemad poolehoidjad meeskonna peakontorisse.

Juventus ja AC Milan kohtuvad Itaalia kõrgliiga 35. voorus juba järgmisel nädalavahetusel. Tegu on väga olulise kohtumisega, sest enne tänast oli kahe klubi vahel täpselt kolm punkti. Seejuures on Juventus alles viiendal positsioonil ehk väljas Meistrite liigasse viivast kohast.

Itaalia meedia teatel on Donnarumma olnud kontaktis Londoni Chelsea'iga, kellega itaallane võibki liituda täiesti tasuta. 22-aastane andekas väravavaht on terve oma karjääri pallinud just AC Milanis ning teda peetakse Itaalia üheks andekamaks palluriks.