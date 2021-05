FIA boss: käin Schumacheril kaks korda kuus külas, vaatame temaga koos vormelit

Hiljuti andis ta Saksamaa lehele Frankfurter Allgemeinen intervjuu, kus rääkis natuke nende sõprusest. «See on väga isiklik teema. Nagu kõik teavad, siis Michaelil oli 29. detsembril 2013 tõsine suusaõnnetus, milles ta sai viga. Enam kui seitse aastat on tema ja ta pere näinud vaeva, et taastusraviga edusamme teha. Kõige tähtsam on, et ta jätkab võitlemist,» rääkis Todt.