Fännide agressiivne protest sundis Manchester Unitedi ja Liverpooli mängu edasi lükkama

Kohtumine pidi toimuma Eesti aja järgi pühapäeval kell 18.30. Kui esialgu lükati teadmata ajaks edasi, siis pärast meeskondade vahelist arutelu, leiti, et mäng paigutatakse üldse teisele kuupäevale.

Manchester Unitedi koduväljakule, Old Traffordile, jooksnud isikud olid Unitedi ultrafännid, kes protestivad klubi omanike ja nende tehtud otsuste vastu. Fännidele ei ole meeltmööda, kuidas Unitedi omav Glazerite perekond nende lemmik võistkonda juhib. Eelkõige läksid kired lõkkele, kui saadi teada, et Manchester United oli üks juhtfiguuridest läbikukkunud Super liigas.

«Meie fännid on väga suure kirega võistkonna taga ja me mõistaksime täielikult rahumeelseid proteste ja oma arvamuse avaldamist. Kahjuks peame kahetsesega tõdema, et täna väljus asi kontrolli alt ja meie fännid panid ohtu nii vastaste poolehoidjad, meeskonna liikmed ja politsei tõeliselt ohtu. Täname politseid ja oleme valmis nendega tegema koostööd edaspidises uurimises,» seisis Manchester Unitedi teadaandes.