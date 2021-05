KHLi siirduv Rooba: välismaalasi sinna pingile ei võeta

«See on ühe suure unistuse täitumine,» ei hoidnud 27-aastane mängumees üleminekust kõneldes emotsioone vaka all. 2008. aastal hokikarjääri nimel isa Jüriga üle lahe Soome kolinud Roobal jäi põhjanaabrite juures tänavu selja taha karjääri parim hooaeg. Ta sahistas väravavõrku 30 korral, millega oli koduklubi Jyväskylä JYPi suurim väravakütt. Soome liigas tervikuna, mida hinnatakse maailmas tugevuselt kolmandaks-neljandaks, oli see paremuselt teine näitaja: enamaks oli võimeline vaid Pori Ässäti edurivimees Sebastian Wännström (33).