Eesti koondise endine tähtmängija: praeguses võistkonnas ei taha keegi musta tööd teha

«Keegi ei taha musta tööd teha! Seda põhjust koondisest otsida pole õige, peaks vaatama kaugemale. Me õpetame oma noori väravaid viskama, me kõik tahame väravaid visata, aga et väravat visata, on vaja musta tööd teha,» vastas endine tippmängija Riho-Bruno Bramanis ERRi sporditoimetuse küsimusele: mis eristab Eestit maailma tippudest?

«Positiivse külje pealt võib välja tuua Karl Toomi tugeva esilekerkimise. See, milliseid mänge Toom Eesti koondises tegi: võib julgelt öelda, et see on maailmatase.»

Koondise peatreener Thomas Sivertsson üritas keskenduda pigem positiivsele. «Mida kindlasti saame täna kiita, on meeste võitlusvaim. Avapoolajal suutsime Saksamaad kohati pinge all hoida ja meil oli võimalusi enamaks. Kui aga vastased enesekindluse leidsid, oli nende pidurdamine juba väga raske,» märkis ta pärast eilset mängu pressiteates.

«Valiksarjast tervikuna on palju positiivset kaasa võtta. Tegime mitmeid häid poolaegu, nüüd oleks vaja sama kvaliteeti 60 minutit näidata, nagu kohtumistes Bosniaga õnnestus. Kõige rohkem on kahju, et maailmas valitseva olukorra tõttu jäi meil ära kolm laagrit, kus tahtnuks kõvasti tööd teha.»