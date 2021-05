Manchester Unitedi supertäht: treeneri asemel paneksin end pingile

Arutelu algas sellest, et Canal+ tõi prantslasele välja karmi statistika. Nimelt teenib Pogba algkoosseisu kuuludes Manchester United keskmiselt 1,9 punkti mängu kohta. Kui ta aga pingile jääb, on see näitaja 2,2.

«Igal juhul on see mulle suur väljakutse. Loodan, et suudan statistika ümber pöörata. Loodan, et minuga koos hakkame üha rohkem mänge võitma,» lisas ta tõsisemalt.