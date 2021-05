Leedu korvpallilegend: kreeklased pakkusid meile EM-finaali eel altkäemaksu

Juunis 57. sünnipäeva tähistav endine tagamängija ütles Hispaania ajakirjale Skyhook, et finaalmängu eel pakkusid kreeklased neile võidu loovutamiseks altkäemaksu.

«Kogu see jama pani tiimi kahtlema. Meil tekkisid kehva kommunikatsiooni tõttu mured. Kui treener [Aleksander Gomelski] oleks mehed kokku võtnud ja asjad sirgeks rääkinud, pannuks me Kreeka kindlalt paika. Olen selles kindel. Kõik olid lihtsalt segaduses,» lisas Marciulionis. «Nüüd võin naljaga pooleks öelda, et aitasime Kreeka korvpalli varajasele arengule kõvasti kaasa, saamata selle eest isegi palka.»