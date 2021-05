Norra meedia: Andrus Veerpalu karistus on absurdne, ta osales ajaloo ühes suuremas dopinguskeemis

Alustuseks meenutame: mis, kuidas ja millal?

Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) avalikustas Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) dopingudivisjoni otsuse kokkuvõtte, mis sätestas, et Veerpalu on süüdi dopinguskeemis, mida avalikkus tunneb «aadrilaskmise» nime all. Otsusest ilmnes, et ta eksis 2016. aastal välja antud dopingureeglite punkti 2.9 vastu, mis tähendab dopingusüsteemis osalemist, abistamist ja asjade varjamist.

Talle määrati kaheaastane võistluskeeld. Kuna Veerpalu leer otsust edasi ei kaevanud, jõustus see kohe ehk 17. märtsil.

Nii võinukski eeldada, et karistuse lõppdaatumiks on 2023. aasta 17. märts. See kuupäev vaatas alguses vastu ka Eesti Antidopingu kodulehelt. Küll aga asus seal tärn, et tegemist on esialgse informatsiooniga, kuna FISi ametlik otsus polnud nendeni veel jõudnud.

Olukord muutuski. CASi otsus näeb tõesti ette, et võistluskeeld jõustub kohtuotsuse päevast ehk 2021. aasta 17. märtsist. Kuid sinna on juurde lisatud klausel, et karistusest arvestatakse maha esialgne võistluskeeld, mis algas 2019. aasta 28. septembril.

Nõnda võib lihtsustades öelda, et Veerpalu kaheaastane võistluskeeld algaski 2019. aasta 28. septembril ning saab läbi 2021. aasta 28. septembril ehk tänavu sügisel. Seda kinnitas Postimehele ka Eesti Antidoping.

Norra meediakanal Dagbladet võtab Veerpalu juhtumi kõrvale Therese Johaugi dopinguskandaali. Läbi aegade ühele paremale suusatajale määrati keelatud ainete kasutamise eest 18-kuuline võistluskeeld. Süüd pole ta siiani otseselt omaks võtnud.

«Andrus Veerpalul jääb seljataha 20 aastat vastuolulist karjääri, kus ta toimetas pidevalt hallil alal ja mustas tsoonis. Aga teda karistati vaid 24 kuu pikkuse keeluga. See on provokatiivne. Veerpalu juhtumi uued paljastused muudavad teiste sportlaste, nagu näiteks Johaugi, karistused naeruväärseks,» kirjutab Esten O. Sæther.