Eesti kurlingunaiskond näitab ajaloolisel MMil suurtele hambaid

Võistkonna kapten Marie Turmann: «Kui välja jätta esimene mäng Hiina vastu, siis oleme oma vastastele andnud korralikud lahingud. Kogenumad on osanud mängulõpud enda kasuks pöörata. Kahju on loomulikult Tšehhi mängust. Oleme seda võistkonda varasemalt korduvalt võitnud, seekord oli kahjuks nende kord. Positiivset on nii mängust maailma edetabeli esimese Rootsi kui ka ühe MMi favoriidi Venemaa üle, kus suutsime mängus olla lõpuni. See annab jõudu järelejäänud üheksas mänguks.»

Eesti vs USA (3. mai)

Eesti vs Saksamaa (3. mai)

Eesti vs Korea (4. mai)

Eesti vs Itaalia (4. mai)

Eesti vs Kanada (5. mai)

Eesti vs Šotimaa (5. mai)

Eesti vs Taani (6. mai)

Eesti vs Jaapan (7. mai)

Eesti vs Šveits (mängu aeg teadmata)