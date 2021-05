Heino Enden 1987. aasta EMi altkäemaksuskandaalist: seal juhtus palju imelikke asju

Eelpool mainitud Vladas Garastas tõusis poolteist aastakümmet hiljem, 2002. aastal oma 70. juubelil püsti ja teatas taas kord: Gomelski müüs tolle finaalmängu maha. Tol juubeliüritusel oli ka ajakirjanikke ja inimesi väljaspool korvpalliringkondi.

«Kõik need erinevad asjaolud kokku on tõepoolest tekitanud kahtlusi. Ka turniirijärgsel banketil küsisime omavahel, et kuidas me saime kreeklastele kaotada?» 1

«Garastas rääkis sedagi, et enne finaalmängu peetud koosolekul koputati uksele ja kutsuti Gomelski telefonile. Tagasi ta enam ei tulnud. Mina seda olukorda täpselt ei mäleta.

Üks detail veel. Teadsime, et hotelli katusel on bassein, aga me ei käinud seal. Ühel päeval läksime huvi pärast uurima. Bassein oli tühi, aga kaks inimest katusel oli: Gomelski rääkis Kreeka koondise peatreeneri Kostas Politisega. Nad olid vanad head tuttavad, aga tundsime end ses olukorras ebamugavalt ja lahkusime. See jutuajamine toimus mitte enne finaali, vaid mõni päev varem. Aga pärast finaali sai see uue tähenduse - miks nad just sinna läksid rääkima, mitte ei kohtunud näiteks hotelli lobby's?

Garastas on finaali mahamüümises nii veendunud, ju ta teab asjast rohkem. Võimalik, et stsenaarium oligi ette kirjutatud,» pakkus Enden.

«Kõik need erinevad asjaolud kokku on tõepoolest tekitanud kahtlusi. Ka turniirijärgsel banketil küsisime omavahel, et kuidas me saime kreeklastele kaotada?»

Enden märkis, et omapärased juhtumised algasid juba enne turniiri. «Viimasel õhtul enne avakohtumist Jugoslaaviaga pandi meie trenn kella kümneks. Gomelski kuulutas selle vabatahtlikuks ja teatas, et tema sinna ei lähe. Mõni mängija vist jäigi hotelli. Kes läksid, plaanisid lihtsalt natuke visata ja end liigutada.

Äkitselt aga üks abitreeneritest Sergei Baškin puhus vilet ja ajas mehed otsajoone taha, harjutust tegema. Läksin väljaku kõrvale istuma. Baškin küsis, mis sa istud? Vastasin, et treening on vabatahtlik, võinuksin ka hotelli jääda. Jalad olid teipimata, ma polnud ka mentaalselt valmis peale kerge viskamise midagi muud tegema. Keskendusin juba järgmise õhtu mängule. Teine abitreener Ivan Jedeško oli vait.

Hommikusöögilauas tuli Gomelski pooleldi naerulsui küsima, et mul oli eelmisel õhtul mingi jama? Ta rahustas, et kõik on korras ja ma ei teinud midagi valesti. Võimalik, et seal toimus treeneritel mingi võimuvõitlus,» mõtiskles Enden.