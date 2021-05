KUULSUSTE HALL ⟩ Jaak Salumets – kuldse Kalevi kindla käega juht

Esimest mekki suurest korvpallist sai Paidest pärit noormees kogeda 1968. aasta juunioride EM-võistlustel, mis leidsid aset Vigos (Hispaania). Sel turniiril tõusis ta NSV Liidu koondise liidriks ja oma meeskonna edukaimaks korvikütiks, tehes parima mängu finaalis (kuulsa Dušan Ivkoviči vanema venna!) Slobodan Ivkoviči dirigeeritud suursoosiku Jugoslaavia vastu. Laskmata end heidutada asjaolust, et mitmed lõunaslaavlaste ridadesse kuulunud mängijad lõid juba kaasa kodumaa täiskasvanute koondises, kostitas ta vastaste korvi koguni 33 punktiga ning vedas kaaslased kindla kuldmedalini.

Tallinna Kalev korvpallur Jaak Salumets on läbimurdel Leningradi Spartaki vastu. Eemalt jälgib olukorda Aleksei Tammiste (1970. aastad). FOTO: Toomas Aring/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. Käesolev lugu on järjekorras kuues.

Seda Vigo EM-turniiri finaali on Salumets ise tagantjärele nimetanud üheks vähestest hetkedest sportlasteel, mil ta justkui mänguga üheks sulas ning lihtsalt mängis, mõtlemata, kas ta viskel eksib või mitte, teeb praaki või mitte.

Küllap aitas säärane omalaadne vaimne kirgastumine tõsta tema mängukvaliteeti, igatahes pälvis ta tänu võimsatele sooritustele Vigo turniiri eest rohkesti tunnustust, pääsedes ühtlasi turniiri sümboolsesse viisikusse. Kiitust kogunes ka üleliiduliselt ajakirjanduses, kus tõdeti muuhulgas, et «Tartu Kalevi meeskonna peatreener Ilmar Kullam võib oma taltsutamatult võidujanuse õpilase Jaak Salumetsa üle uhkust tunda».

Lõbus suvine vahepala – Kalevi korvpallimeeskond on kehastunud jalgpalluriteks (u 1977). FOTO: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Meistriks kujunemine

Eesti Spordi Kuulsuste Hall avati Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis 2020. aasta oktoobris ning selle avaliikmeteks valiti 50 eelmise sajandi silmapaistvaimat Eesti sportlast-sporditegelast. Suurejooneline kuulsuste hall asub füüsilisel kujul Tartus, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis ning lisaks sellele on muuseumis võimalik nautida veel erinevaid atraktsioone , püsinäitust «Eesti Spordi Lugu» ning tellides erinevaid haridusprogramme .

NSV Liidu meistrid

Seekord õnnestus lõpuks tõesti kõik – Kalev võitis põhiturniiri ning alistas play-off'is üksteise järel Kiievi ASK ja tulises naabritevahelises heitluses Riia VEFi. Finaalivastaseks sammus teiselt tabelipoolelt tugev Leningradi Spartak, kuid ka Neevalinna meeskond ei suutnud Eesti klubi peatada. 6. mail 1991 saadi koduseinte toel Spartaki üle otsustav mänguvõit ning katust kergitav võidumöll vanas heas Kalevi spordihallis võis alata. Pinged olid maas ja kauaoodatud kuld käes!

Korvpalliga on ta seotuks jäänud ka treeneritööga lõpetades, olles muuhulgas olnud ametis Eesti Korvpalliliidu presidendina. Sest korvpall – see on tema mäng.