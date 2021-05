Horvaatia ralli peakorraldaja: piiranguteta oleks kohale tulnud 500 000 fänni

«Juba sel aastal liikusid inimesed ühelt katselt teisele. See ei töötaks, kui kohal oleks pool miljonit inimest. See tähendaks suuri liiklusummikuid. Peame marsruuti laiendama. Kui saaksime autod viia 45 kilomeetrit mere poole, saaksime sõita imeilusal rannikul,» jätkas Šaškin.

Küsimusele, kuidas pealtvaatajad keelust hoolimata üldse raja äärde said, vastas Šaškin: «Andsime fännidele selge sõnumi, et püsige kodus ja vaadake rallit telerist. Me ei suutnud neid peatada. Horvaatias on koroonaviirus hall ala. Näiteks ei ole meil maskid kohustuslikud. Koguneda võib, kui grupid ei ole suuremad kui 25-liikmelised.»