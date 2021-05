Poksitäht ohtlikust trendist: see ei ole mingi jalgpall, te võite surma saada

Youtube’ist kuulsaks saanud, ent sealt edasi poksi siirdunud Jake ja Logan Paul on viimastel nädalatel taas kõvasti meediapilti pääsenud. Jake Paul alistas 17. aprillil karjääri kolmandas profimatšis endise UFC-võitleja Ben Askreni, Logan Paul rääkis endale 6. juuniks välja näidismatši maailma jõukaima võitleja Floyd Mayweather juunioriga.

Canelo Alvarez. FOTO: Ed Mulholland/USA Today Sports

Alvarez, kelle valduses on WBA, WBC ja The Ring superkeskkaalu MM-tiitlid, ei suuda mõista, mis poksimaailmaga juhtunud on. Tema hinnangul on Loganitele liiga kergelt väljastatud profipoksija litsents.

«Nad võivad surma saada. See ei ole mingisugune jalgpall, nad tõesti võivad surra,» lausus ta intervjuus Graham Bensingerile. «Minu hinnangul on see lugupidamatu. Kõik põhineb ainult rahal. Mul on praegu teised projektid käsil, aga peaksin nad trenni kutsuma, et nad saaksid aru, mis siin päriselt toimub.»

Jake Paul on seni pidanud kolm profimatši ning need kõik võitnud. Logan Pauli seni ainus profimatš lõppes kaotusega. On aga oluline märkida, et ühelgi neljast matšist pole neil vastas olnud tõupuhas poksija.

Kui kummagi vennaga peaks poksiringis midagi traagilist juhtuma, tuleb Alvarezi sõnul vastutus võtta profilitsentsi väljastanud komisjonil. «Miks me anname litsentsi inimestele, kes pole elus teinud ühtegi lööki. Kui asi peaks kunagi surmaga lõppema, vastutab komisjon. Miks? Sest nemad andsid matšiks loa.»