Norra suusakoondise käärid jõudsid järgmise olümpiavõitjani: mulle ei meeldi, kuidas suusaliit asju ajab

2010. aastal murdmaasuusatamise MK-sarja debüteerinud Haga võitis 2018. aasta Pyeongchangi olümpialt kaks kulda. Poodiumi kõrgeimale astmele kerkis ta nii teatesõidus kui ka 10 km vabatehnikas.

«Esmalt tahan kõigile öelda, et olen pettunud, alla andnud ja üllatunud. Muidugi pole murdmaakoondisesse kuulumine inimõigus, kuid mind häirib see, kuidas neid asju aetakse,» teatas koondisest välja jäetud Haga.

«Muidugi võib selline asi juhtuda. Kuid ma poleks arvanud, et see praegu juhtub, sest mul on rahvusvaheliselt areenilt näidata piisavalt häid tulemusi,» jätkas ta NRK-le antud intervjuus.

Miks siis tänavu Oberstdorfi MMi 10 km vabatehnikasõidu seitsmes naine koondisest minema löödi? «Nad ütlevad, et mu tulemused pole olnud piisavalt head ja nad tahavad panustada sprinterite peale. Olen nõus, et fookus tuleb keerata sinna, kuid samas jääb mulle mulje, nagu käituks rahvuskoondis kui eravõistkond. Eratiimis võid eraldi prioriteete seada, kuid suusaliidult ootaks, et nad võtavad enda hoole alla riigi parimad suusatajad, kellelt on oodata rahvusvahelisel areenil häid tulemusi.»

Haga sõnul tõstatas ta suusakoondise siseselt esile teatud probleeme, millel võis olla mõju tema koondisest väljajätmisele. «Nad võisid arvata, et lihtsam on mind eemale jätta. Kogu see protsess on jätnud halva maigu,» sõnas ta.