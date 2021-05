Laskesuusahooaja suurim komeet innustas legendaarset Fourcade'i

Aprilli keskel hakkas 24-aastane norrakas oma kodulehel müüma autogrammidega kaarte. Nüüd avaldas Lägreid, palju ta seni sellega teeninud on ja kuhu see raha läheb.

«Mul on hämmastavad fännid. Te olete ostnud üle 100 autogrammiga postkaardi ja kogunud heategevuseks üle 1000 euro! See raha läheb Eded Reforestation Projectsile (organisatsioon, mis istutab puid piirkondadesse, mida on tabanud metsade kadumine - toim.). See on 12 800 istutatud puud, mis on võrdne 1,5 jalgpalliväljakuga,» seletas ta Instagramis.