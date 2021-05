Kümmet erinevat dopinguainet kasutanud rattur sai võistluskeelu

Lõpuks selgus, et Aivazian oli dopingut tarvitanud juba 2010. aastast saadik ja seetõttu on kõik tema tulemused pärast tolle aasta 16. juunit tühistatud. Mees jäi vahele tänu USA antidopinguagentuuri informaatorile, kes andis teada, et rattur oli e-poest ostnud endale vähemalt viit dopinguainet sisaldavat toodet.