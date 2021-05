Michael Schumacheri poeg avaldas nõuande, mille ta sai isalt vahetult enne traagilist õnnetust

«Kõige tähtsam nõu, mis ta mulle teel siia andis oli see, et peab olema lõbus. Tema jaoks oli väga tähtis, et ma seda nõu jälgiks. Kui sa armastad, mida sa teed, siis sa teed seda hästi,» rääkis noor Schumacher.

Lisaks meenutas ta hetke, kui ütles isale, et tahab saada professionaalseks võidusõitjaks. «Olime Kerpenis asuval kardirajal. Jutustasime ja ta küsis, kas võidusõit on minu jaoks lihtsalt hobi või midagi tõsisemat. Tegin selgeks, et see on minu kutsumus. Ta toetas koos emaga minu valikut,» kirjeldas 22-aastane vormelisõitja.