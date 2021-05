Suri legendaarne USA võidusõitja

Kolmel korral legendaarse Indy 500 võitjaks (1968, 1975, 1981) kroonitud Unser suri 87-aastaselt oma New Mexico kodus. Ta oli üks kümnest sõitjast, kes on võidutsenud seal vähemalt kolmel korral ja ta oli esimene, kes suutis seda teha kolmel dekaadil.

Unser on pärit legendaarsest võidusõiduperest. Tema vanem vend Jerry suri 1959. aastal Indy 500 eelsel vabatreeningul. Tema noorem vend Al on Indy 500 võitnud neljal korral. Kokku on Unserite perest võistlenud Indy 500-l kuus liiget.