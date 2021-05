Tipptennisist kardab koroonavaktsiini nagu tuld

«Oleneb olukorrast. Kui mul oleks valik, siis ma ei laseks ennast vaktsineerida. Aga kui öeldakse, et see on vajalik lendudeks, turniiridel osalemiseks või teised riigid seavad selle sinnapääsemise tingimuseks, siis mul ei oleks valikut,» rääkis Rublev Sport-Expressile antud intervjuus. Ta rõhutas, et varem on vaktsineerimine alati olnud inimese vaba valik.