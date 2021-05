Tipptennisisti süüdistatakse rohkem kui miljoni euro väljapressimises

Süüdistajaks on Gruusia ärimees Irakli Katšarava, kelle sõnul võlgneb Basilashvili talle 1,5 miljoni dollari jagu. Ta väidab, et on investeerinud Basilashvili karjääri suuri summasid eesmärgiga teenida tema võidusummadest raha tagasi. Samas tunnistas Katšarava, et pole tänase päevani seda raha näinud.