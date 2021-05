Vanameister Toobal vigastusest: lükkan hüppamist võimalikult kaua edasi

Suve esimeses pooles on peatreener Cédric Énardil ametlikult kasutada küll 22 meest, kuid reaalsuses võib see arv osutuda veidi väiksemaks. Nimelt kimutavad erinevad hädad Kert Toobalit (säär), Robert Tähte (kõht), Hindrek Pulka (õlg) ja Albert Hurta (selg). Kui viimased kaks mees on pigem kolme nädala pärast löögihoos, siis kahe esimese puhul on asjalood veel lahtised.