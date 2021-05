Eestlased jätkavad karmi kadalippu Tokyo olümpia suunas

Meeste turniir toimub 6.-9. maini Türgis Izmiris, Eestit esindavad Kusti Nõlvak – Mart Tiisaar ja Timo Lõhmus – Dmitri Korotkov.

Eesti kuulub A-alagruppi koos Läti, Itaalia, Ungari, Türgi, Leedu, Sloveenia ja Inglismaaga. Algselt oli Ungari asemel Venemaa, ent kuna neil on kaks olümpiakohta olemas, siis nemad loobusid ja asemele tuli Ungari.

Meestel on kokku kolm alagruppi, igast alagrupist pääseb edasi kolmandasse ringi viis koondist. Finaalis ehk kolmandas ringis võitlevad olümpiapiletite nimel vaid need mängijad/koondised, kes pole veel OM-piletit kindlustanud, lisaks 15 koondisele osaleb finaalis korraldaja. Tokyo olümpiale pääsevad vaid turniiri võitjad.

Mängitakse riik riigi vastu, igas faasis lähevad esmalt vastamisi ühe riigi esiduo ja teise riigi teine paar. Teises mängus kohtuvad ülejäänud kaks paari. Kui seis jääb 1:1, peetakse otsustav mäng, kus kumbki riik saab ise otsustada, kelle ta väljakule saadab.

Mart Tiisaar ütles, et viie sekka pääsemine on igati teostatav. «Garanteeritud pole muidugi midagi, aga võimalused edasi pääseda on head. Et Venemaa asemele tuli Ungari, tegi asja natuke lihtsamaks, aga nende taseme kohta ei oska väga midagi arvata. Sloveenia ja Leedu on maailma ränkingus küll madalal kohal, ent tegelikult on seal tasemel paarid, kes oskavad mängida päris head võrkpalli. Leedu noorte poistega oleme mänginud kaks korda ja mõlemad kaotanud,» räägib Tiisaar Robert Juchnevici ja Artur Vasiljevi kohta.

«Tuttavad on ka Läti paarid ja Inglismaad esindavad Joaquin ja Javier Bello, kellega kohtusime hiljuti Mehhiko MK-etapil, nende mäng on veel ebastabiilne. Läti, Itaalia ja Türgi on meie grupis kõige kõvemal tasemel meeskonnad,» ütleb võrkpallur. «Meie seis on hea, saime pärast Mehhiko turniire veel Eestis mõned trennid teha ja oleme valmis,» lisab Tiisaar.

Võistlustuled on ka naised

Naiste teise ringi turniir toimub Hispaanias Madridis 6.-9. maini. Eestit esindavad seal Heleene Hollas – Liisa Soomets ja Renate Pikk – Juudit Kure-Pohhomov. Eesti naised mängivad B-alagrupis, kuhu kuuluvad veel Hispaania, Venemaa, Šveits, Prantsusmaa, Leedu, Küpros ja Rumeenia. Edasi otsustavasse ringi pääsevad samuti viis paremat.

Liisa Soomets ütleb sarnaselt Tiisaarele, et nemadki lähevad edasipääsu püüdma. «Kindlasti mängime me edasipääsu nimel. Usun, et viie sekka jõudmine on reaalne, aga endal tuleb muidugi hästi mängida,» räägib Soomets. «Minu ja Heleene vorm on hea, kindlasti parem kui varasematel aastatel, eriti just füüsilise poole pealt,» ütleb Soomets enda ja oma paarilise kohta, keda Eestis treenivad Bryan Romano Farani ja Anna-Liisa Sutt. «Väga hea oli, et saime Hispaaniasse tulla varem ning koos Juuditi ja Renatega treenida. Varem oleme sparringut saanud vähem teha, eks see ole kõige suurem küsimärk.»

Eesti rannavõrkpalli naiste koondis. FOTO: Eesti Võrkpalliliit

Alagrupivastased on Eesti paaridele hästi teada. «Enamik on tuttavad ja teame, kuidas keegi mängib. Mitmega oleme ka varasemalt väljakul kohtunud. Usun, et tuleb põnev turniir,» lisab Soomets.