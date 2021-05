Kuidas päästa murdmaasuusatamist? «Kaotame ära rahvuskoondised!»

Nimelt käis tanklaketi Uno X tegevjuht Vegar Kulset välja idee, et rahvuskoondiste asemel võistleksid sponsorite poolt rahastatud tiimid nagu rattaspordis. Ta usub, et nii oleks väiksematest riikidest pärit sportlastel parem võimalus areneda ja nii suurendada erinevates riikides huvi ala vastu.

Ta täpsustas VG-le antud intervjuus, et rattaspordi puhul on tegu palju suurema spordialaga. «Murdmaasuusatajate kõige edukam võistlus on Tour de Ski, mis on inspireeritud rattasõidust. Ma usun, et on mitmeid asju, mida saaks rattaspordist suusatamisesse üle kanda. Kusjuures, kuni 1962. aastani sõitsid Tour de France'il rahvuskoondised,» rääkis Kulset.