Messi korraldas tiimikaaslastele grillipeo, mis võib neile kaela tuua pahandusi

Nimelt on Hispaania kõrgliiga ja Kataloonia ametnikud avanud uurimise selle üle, kas klubi mängijad rikkusid kehtivaid koroonaviiruse vastaseid reegleid. Algselt räägiti põhiliselt reegli rikkumisest, mille järgi ei tohi rohkem kui kuus inimest korraga kokku saada.

Leht Mundo Deportivo aga raporteeris, et selles ei ole probleem, sest kui isikud kuuluvad samasse mulli, siis võib ka üle kuue inimese korraga kokku saada. Mis tegi olukorra probleemseks oli see, et osad mängijad võtsid kaasa ka oma naised.