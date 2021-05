Jaanus Kriiski kolumn: Mitteolümpiaalad – viimane ausa mängu kants spordis

Medalitest ka alustan. Keskendun absoluutsele konkurentsile ehk täiskasvanute klassile. Aastatel 1990-2020 on meie mitteolümpialade sportlased võitnud EOK andmetel maailma ja Euroopa meistrivõistlustelt kokku 898 individuaalset ja 235 võistkondlikku medalit. Olümpiaaladel, kuhu lisanduvad ka olümpiamedalid, on vastu panna individuaalselt 112 medalit ja võistkondlikult 33 tükki lisaks. Mitteolümpiaaladel on seega võidetud umbes kaheksa korda rohkem medaleid. Teatud mõttes on see loomulik, sest ka alasid on peaaegu kaks korda rohkem. Lisaks on paljudel aladel konkurents hõredam ja igal aastal mitme medali võitmise võimalus.