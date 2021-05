Mõnigi vaatleja on olnud Jasikeviciuse suhtes skeptiline. Üks asi on juhendada Euroliiga mõttes tagasihoidliku eelarvega Žalgirist, teine asi aga tiimi, kes Vanas Maailmas ei tohi kellelegi alla jääda. 2019. aastal meelitati kodumaale tagasi viis aastat NBAs mänginud Nikola Mirotic, kellest sai Euroopa kõrgepalgalisim korvpallur. Ning tema kõrval on sisuliselt kõik teisedki mehed staarid.