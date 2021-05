Näljastreiki pidav kümnevõistluse olümpiahõbe on kaotanud üle 10 kg: minust pole enam peaaegu midagi alles

Kravtšenko alustas näljastreiki, et toetada kaasmaalasi, kes on trellide taga. Ta näitas ühismeedia vahendusel, kui suur muutus temaga selle aja jooksul toimus.

«Eilsest alates on olnud väga keeruline, ainult natuke veel minna. Mind vaevavad nõrkus ja depressioon. Olen alla võtnud 10,7 kilogrammi,» kirjutast ta katsumuse eelviimasel päeval.

Kusjuures endine kümnevõistleja on üks nendest inimestest, kes Valgevenes puhkenud protestide tõttu on kinni peetud. Ta vahistati vägivaldselt möödunud aasta novembri esimeses pooles ja hiljem rääkis ta, mida vahi all olles koges.