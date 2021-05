Saagem tuttavaks: nemad on Eesti võrkpalliklubide olulisimad taustajõud!

Liiga võitjaks kroonitud Tallinna Selver tunnustab klubi suurima taustajõuna Valdis Radionenkovit. Meest, kes sündinud küll Eestis, aga veetnud hulga aastaid Venemaa esiliigas võrkpalli mängides. Ta on viimased kaks hooaega aidanud Tallinna Selverit treeningutel ja nagu ta ise ütleb, meenutab tema roll meeskonna juures justkui praktikandi oma, kelle sooviks on õppida treeneriks olemist.

Rainer Vassiljev. FOTO: Sander Ilvest

Seda saab ta teha oma ala parimate kõrvalt, sest saab jälgida Rainer Vassiljevi ja Andres Toobali tegutsemist. «Treener ei tegele ainult kehalise ettevalmistuse või strateegiate välja mõtlemisega, vaid tema roll on kogu meeskonda koos hoida ja see üheskoos toimima panna,» arutleb Radionenkov. «See on suur au ja võimalus näha, kuidas Tallinna Selveri treenerid seda teevad.»

Radionenkovi sõnul on viimased kaks aastat olnud väga rasked ja mitte ainult sportlastele. Balti liiga lõppenud hooaega iseloomustab ta põneva trillerina. «Kuigi saime hooaega alustada pealtvaatajatega, lõppes see peagi ja olukord on keeruline. Mängijad tahavad publikult saada emotsiooni ja rasketel, murrangulistel hetkedel on sellest palju kasu,» arutleb Selveri suurim taustajõud.

Ta tunneb rõõmu, et on õnnestunud näha võrkpalli erinevaid koolkondi. «Euroopa ja Venemaa võrkpallil on suur erinevus. Kuidas treenida ja mängijatega toime tulla. Ma olen väga õnnelik, et olen näinud, mismoodi võrkpalli erinevates riikides maailmas mängitakse. Täna rõõmustan selle üle, et saan Raineri meeskonnas olla.»

Saaremaa abiline Raul

Credit24 liigas hõbemedali teeninud Saaremaa võrkpalliklubi suurim taustajõud on Raul Kivimaa. Mees, kellele võrkpall väga meeldib ja kes jõudis klubi juurde tänu sõpradele. «Meil on üliäge fännklubi, inimeste kogukond, kes hoolivad võrkpallist väga. Koroona lõi selle küll mõnevõrra sassi. Ääretult kurb on selle üle ja see pole ju üksnes spordiga seotud keeruline olukord, mille tunnistajaks oleme, vaid laiemalt,» ütleb ta.

Saaremaa võrkpall hoiab kokku nii väljakul kui ka selle kõrval. FOTO: volley.ee

«Praegu ei pääse kuskile. Enne, kui piirid kinni pandi, käisime võimalusel alati mängudel kaasas. Kui oli vaja, organiseeriti buss või sõideti autodega,» räägib Kivimaa. Ta ütleb, et on inimene, kellele võrkpall väga meeldib ja kui Saaremaa võrkpalliklubil on ükskõik, mida vaja teha, siis ta alati läheb ja aitab. On selleks põrandakattete maha panek, millegi sättimine või üles panemine. «Tegelikult on väga palju tööd, mida televaataja ei näe, kui mängu vaatab, aga mida on vaja teha. Kui saan, siis loomulikult aitan.»

Kivimaa jõudis klubi taustajõu staatusesse juba esimesel hooajal. «Nii kihvt oli ja jäingi. Võrkpall on super mäng. Endistel aegadel, kui piirid veel lahti olid, käisime Saaremaa fännidega Prantsusmaal, Hispaanias ja Iisraelis mänge vaatamas. 20-30 inimest tuli alati kaasa,» loetleb mees kohti, kus spordisõpradena võistkonnaga kaasas on käidud.

Naine, kes püüab hetked pildile