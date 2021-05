Ott Tänak pikendas Hyundaiga lepingut

Tänak liitus Lõuna-Korea autotootja WRC tehasetiimiga 2020. aastal, olles äsja kindlustanud sõitjate arvestuses maailmameistritiitli. Möödunud aastal võitis ta koduse WRC-etapi ning kogus hooaja peale kokku lisaks kolm poodiumikohta, mis mängisid suurt rolli MM-tiitli saavutamisel meeskondlikus arvestuses.

Pikendatud koostöölepingu sõlmimine hooaja alguses võimaldab nii sõitjatel kui ka meeskonnal keskenduda täielikult uue hübriidajastu WRC-auto arendustegevusele juba selle algfaasis. Hyundai Motorsporti uue generatsiooni WRC-masin põhineb Hyundai i20 N tänavamudelil, mille testimisfaasiga alustatakse lähitulevikus.

«Mul on väga hea meel, et oleme Hyundai Motorspordiga jõudnud kokkuleppele ja pikendanud senist koostöölepingut. Alates 2020. aastast oleme jaganud tiimiga koos erilisi hetki ja ühtlasi pidanud tegema ka kõvasti tööd, et saada läbi keerulisematest momentidest. Viimase paari aasta jooksul olen näinud kogu meeskonna pühendumist ja sihikindlust, et saavutada parimaid tulemusi ning ma usun, et see jätkub kindlasti ka tulevikus,» lausus Tänak pressiteate vahendusel.

«WRC-sarjas on algamas uus hübriidajastu, mis tähendab, et kõik tiimid alustavad taaskord puhtalt lehelt. Hyundai Motorspordil on suur teadmiste- ja kogemustepagas hübriid- ja elektriautode tehnoloogias, mis hakkab mängima suurt rolli ka uue Rally1 masina arenduses. Ma ootan põnevusega neid väljakutseid, mis on seotud uue WRC hübriidajastuga, kuid meil on endiselt vaja täita ka tänavuna eesmärk – saata praegune WRC generatsioon ära parimal võimalikul viisil,» lisas Tänak.

Neuville: Hyundai sihikindlus veenis mind jätkama

Alates 2014. aastas Hyundai rallitiimis sõitnud Neuville sõlmis samuti uue mitme-aastase lepingu.