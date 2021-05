Eesti meister selgub põhiturniiriga, play-off jääb ära

Eesti Käsipalliliit (EKL) soovis vältida eelmisel hooajal koroonaviiruse puhangu esimeste kuudega tekkinud olukorda, kus hooaeg 2019/2020 jäi lõpetamata ning medalid välja jagamata. Nii tegi juhatus alanud hooaja eel meistriliiga ekspertgrupi ettepanekul otsuse, millega nõustusid kõik klubid.

«Septembris otsustati, et kui 25. aprilliks ei lõpe põhiturniiri mängud, siis poolfinaale ja kohamänge ei toimu. Meister ja medaliomanikud selguvad põhiturniiri tulemuste põhjal, tingimusel et mängud lõpevad enne 6. juunit,» selgitas EKL-i peasekretär Pirje Orasson. «Sel nädalal otsustas juhatus, et kokkulepitud süsteemi tagantjärele muuta pole võimalik, kui klubide vahel pole konsensust.»

«Ideaalset ja kõiki osapooli rahuldavat lahendust polnud olemas. Täiesti mõistetav, et kolm esinelikusse jõudnud klubi pole otsusega päriselt rahul, aga ettenähtud ajaks ei jõuaks me kohamänge ära pidada. Koroonaviirusest tingitult ja ka koondisemängude tõttu venis põhiturniir liigselt ning meil polnud muud võimalust, kui varem kõigi poolt aktsepteeritud otsusest kinni pidada,» tunnistas Orasson.

Musting: meil on motivatsiooni hooaeg ainult võitudega lõpetada

Eeldades, et järelejäänud neli põhiturniiri kohtumist suudetakse ettenähtud kuu aja jooksul ära pidada, võidaks hooaja 2020/2021 Eesti meistritiitli Põlva Serviti, kel liigatabelis täisedu ehk 36 punkti. Püüdmatu on ka 25 punktiga teisel kohal paiknev Tallinn.

«Kaks mängu on veel ees ja seda kahe väga tugeva vastasega. Usun, et meil on piisavalt motivatsiooni, sest tahaks hooaja ainult võitudega lõpetada. Seda pole varem juhtunud, viimati 2018. aastal olime lähedal, aga jäime korra Viljandile ühe väravaga alla. Valmistume igal juhul tõsiselt,» kinnitas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Reede õhtul Kalevi spordihallis Servitit võõrustava Tallinnaga võib viimase kaotuse korral küll sama punktisumma koguda ka kolme mängu varuks omav HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, kuid pealinlastel on omavaheliste mängude arvestuses paremus ja teist kohta meeskond ei loovuta.

Kehra ja Viljandi kohtuvad pingelises pronksilahingus

Ülipõnevaks kujuneb aga heitlus pronksmedalite eest. Viljandi HC on hetkel 21 punktiga kolmas ja Kehra 19 silmaga neljas. Reedel kohtutakse omavahel Kehras ja kui külalised peaks mängu võitma, sõltub medalite saatus ka skoorist. Nimelt vajaksid viljandlased kolmanda koha kindlustamiseks vähemalt kaheväravalist paremust.

Viljandi üheväravalise võidu korral võib Kehra mulkidest mööduda, kui suudab järelejäänud kohtumistes alistada nii Serviti kui ka SK Tapa/N.R. Energy. Kehra kolme senise omavahelise mänguga Viljandi vastu peal võitudega 2:1 ja väravate vahega +1. Kehra kahe lisavõidu puhul lõpetatakse küll võrdsete punktidega, ent kehralastel on parem üldine väravate vahe.

«Olime mõtetega play-off'i suunal, aga nüüd tuleb viimastest mängudest maksimum võtta. Pinge poolest tuleb reedesest vastasseisust ilmselt hooaja kõige tähtsam kohtumine kahe võrdse vastase vahel. Pika pausi järel on olulist palju – kes paremini alustab, kuidas väravavahid esinevad ja kõik muudki detailid,» hindas Kehra juhendaja Mart Raudsepp.

«Järjekordne kuuajaline paus mängudes – ei oska ennustada, mis jälje see jättis. Viimased kohtumised Balti liigas ja võit Tapa üle viitasid, et oleme õigel teel. Mäng Kehraga oli tähtis varemgi, aga nüüd on veel olulisem. Kui enne oli soov poolfinaalis Servitit vältida, siis nüüd on mängus medal,» tunnistas Viljandi peatreener Marko Koks.

Meistriliiga viimased mängud: