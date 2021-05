Tänaku lepingupikendus üllatas tunnustatud ralližurnalisti: arvasin, et ta läheb M-Sporti

«Kas see üllatas, et Thierry ja Ott jätkavad oma praeguse tööandja ehk Hyundai leeris? Jah ja ei. Õigemini, ei ja jah,» alustab Evans oma mõttekäiku.

«Neuville on eluaegne Hyundai mees: ta on nendega olnud alates tiimi taassünnist 2014. aastal. Nii Korea kui ka Alzenau inimesed teavad teda ja ta meeldib neile. Oli väga raske ette kujutada teda kusagile mujale siirdumas.

Tänaku kohta, kelle nomaadilik eluviis jääb siiani alla ainult ilmatšempion Sébastien Ogier'le, aga sama öelda ei saanud. Kui prantslane on kuue aasta jooksul kihutanud nelja autotootja värvides, siis Tänakul on viie aastaga ette näidata kolm meeskonda.

Küll lisab Evans, et varajane lepingupikendus teda Tänaku puhul ei üllatanud. «Kaks aastat tagasi, enam-vähem samal ajal, ütles ta mulle, et tahab kiiresti lepinguga ühele poole saada. Selleks hetkeks oli ta veidi üle aasta Toyota leeris olnud. Aga Toyota toonane tiimipealik Tommi Mäkinen kostis vastu: et natukene liiga vara, ootame Soome ralli ära. See ootamine osutus aga mõttetuks, sest Frankfurdi lähistel asuvas [Hyundai tehases] oli selleks hetkeks juba asi ammu susisemas,» meenutab ralliajakirjanik.