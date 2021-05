Maadlejad üritavad kinni haarata viimasest olümpiaõlekõrrest

6.-9. maini toimuval viimasel olümpia kvalifikatsiooniturniiril on eestlastest võistlustules kaks maadlejat. Vabamaadluse kehakaalus -74 kg astub üles Aimar Andruse ning kreeka-rooma maadluse kehakaalus -60 kg lööb kaasa Helary Mägisalu.

Eesti maadlejatest on olümpiapiletid olemas raskekaallastel Epp Mäel ja Heiki Nabil. Et aga Nabi on praegu dopinguskandaali keerises, pole tema Tokyos osalemine kindel.