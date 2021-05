Jaapanis elanud Bramanis ja Baruto hoiatavad Tokyo eel sportlasi: sa lihtsalt koguaeg tilgud seal

Podcasti külalisteks on kaks endist profisportlast: Riho-Bruno Bramanis, kes on elanud Tokyos 8 aastat ja Riigikogu liige Kaido Höövelson (Baruto), kes elanud Tokyos ligi 15 aastat.

Euroopa sportlastel saab suvel Tokyos väga raske olema

Kaido Höövelson nõustub, et Euroopa sportlastel saab suvel Tokyo olümpial väga raske olema: «Sel ajal on täpselt see, et sa astud õue, teed kaks sammu ja sul on särk läbimärg ning lähed tuppa tagasi duši alla. See ei ole hea aeg võistlemiseks.»