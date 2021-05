Rally Estonia ja võrkpalli Euroopa Kuldliiga said valitsuselt rohelise tule

Valitsus toetas erisuste tegemist, kuna tegemist on üritustega, mis omavad olulist majanduslikku mõju Eesti riigile. Samuti on need spordivalkdonnale väga olulised ja kõrge tasemega spordisündmused. Kuna nendel üritustel osalejate ja korraldajate arv on suur, pole võimalik neid korraldada kehtivate piirangute raames piisavalt kõrgel tasemel. Seega vajavad need spordiüritused nii valitsuse kui terviseameti erilähenemist. Ürituse korraldajad peavad koostöös terviseametiga koostama koroonaviiruse leviku tõkestamiseks riskide maandamise plaani.

Eesti Võrkpalli Liit on saanud võrkpalli Euroopa Kuldliiga meeste alagrupiturniiri korraldamise õiguse. Turniiril osalevad Eesti, Läti, Hispaania ja Belgia meeste koondised. Mängud on planeeritud 28.–30. maini Tartu Ülikooli Spordihoones. Võrkpalli meeste Euroopa Kuldliiga turniir annab korraldajatele võimaluse saada kogemusi COVID-19 olukorras Euroopa meistrivõistluste alagrupi turniiri korraldamiseks Tallinnas tänavu septembris ning meie rahvuskoondisele võimaluse valmistuda Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Kuna tegemist on kõrgetasemelise turniiriga, otsustas valitsus arvata see üritus ülekaaluka ühiskondliku huviga spordiürituseks.

Autoralli WRC etapp Rally Estonia on planeeritud toimuma 15.-18. juulini Lõuna-Eestis. 2020. aastal jõudis info Rally Estoniast 740 miljoni inimeseni üle maailma. Tegemist on nii sportlikult kui majanduslikult olulise üritusega Eesti jaoks. Rally Estonial on potentsiaal tuua pärast koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seotud piirangute lõppu Eestisse märkimisväärne arv väliskülalisi ja seega ka täiendavat maksutulu. 2019. aastal oli Rally Estonial üle 50 000 inimese, kellest ligi 6500 olid välismaalased. Pealtvaatajate lubamine võistlusele sõltub haigestumise olukorrast Eestis ja valitsus otsustab selle juuni lõpuks.

Täna tegid valitsuse liikmed põhimõttelise otsuse, vastav korraldus plaanitakse vastu võtta järgmisel nädalal.