Rally Estonia kommertsralli direktor Tarmo Hõbe kinnitas Postimehele, et nende näpunäiteid on soovinud mitmed riigid üle kogu maailma. «Juba eelmisel aastal küsisid meie nõuandeid Saksamaa MM-etapi korraldajad, kuid kahjuks ei saanud nad võistlust koroonaviiruse tõttu ikkagi korraldada. Samuti oleme olnud suhtluses Tšiili, Portugali, Belgia ja ka Soome osavõistluste korraldajatega. Meie ideid saab ka muidugi Rahvusvaheliselt autoliidult endalt küsida, kuna möödunud aastal toimunu oli ikkagi suur koostöö kõikide osapoolte vahel,» selgitas Hõbe.

Eestis suurt tööd tegevad Rally Estonia mehed on ju juba sel aastalgi olnud ametis teiste MM-etappide juures. Näiteks oli Rally Estonia võistluste juht Silver Kütt aprilli lõpus kohtunikuna ametis Horvaatias toimunud MM-etapi. See näitab, et Rally Estonia oli väga hästi korraldatud üritus ja selge teetähis teistele.