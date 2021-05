Spordi lühiuudised

Euroopa tugevaima selgitavad Inglismaa klubid

Kolmapäeva hilisõhtul said ­selgeks need meeskonnad, kes pallivad tänavu Meistrite liiga finaalis. Kui varem oli sinna koha ­kindlustanud Manchester City, siis neile astub vastu Londoni Chelsea, kes oli kahe mängu kokkuvõttes 3:1 poolfinaalis parem Madridi Realist. Londoni klubi tagas endale klubi ajaloos kolmandat korda Meistrite liiga finaalikoha. Seni on võidutrofee saadud pea kohale tõsta üks kord, kui 2012. aastal alistati Müncheni Bayern. Neli ­hooaega varem alistuti Moskvas Manchester Unitedile.