Arsenal ei tulnud vastutusega toime, Manchester United tekitas fännidele närvikõdi

Mõlemad edasijõudnud klubid suutsid avakohtumises koduväljakul haarata eduseisu. Kui Manchester United sõitis AS Romale külla 6:2 eduseisust, siis Villareal pidi Londoni Arsenaliga alustama korduskohtumist Inglismaal vaid 2:1 juhtpositsioonilt.

Kui neljaväravaline eduseis võis tunduda esmalt väga kindel, siis Itaalias selgus, et Romal tekkis omajagu võimalusi ka sellest olukorrast võitjana väljuda. Ridamisi pealelööke sooritanud Itaalia tippklubi lõi Unitedi väravale koguni 19 sooritust, millest tee väravavõrku leidis kolm. Tegelikult võinuks see arv veelgi suurem olla, kuid David de Gea oskuslik tegutsemine päästis Inglismaa klubi halvimast.

Lõpuks lõppes korduskohtumine Itaalias AS Roma 3:2 võiduga ning nõnda läks koondskooriga 8:5 finaali United.

Nõnda kohtuvad 26. mail Poolas Gdańskis peetavas Euroopa liiga finaalis Manchester United ja Villareal. Seejuures on need meeskonnad omavahel ametlikes kohtumistes läinud vastamisi neli korda ja seni pole veel ühtegi väravat kumbki osapool löönud. Ajalugu toetab siiski selles paaris Unitedit, kes võitis Euroopa liiga 2017. aastal, Villareali jaoks on tegemist esimese finaaliga.