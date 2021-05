Toyota on WRC Rally Estonia ametlik autopartner

Toyota on Rally Estonia ametlik autopartner, andes ralli korraldusmeeskonna kasutusse tipptasemel ja keskkonnasäästlikud täishübriid-elektriautod. Eile, 6. mail anti esimesed kolm hübriidautot- Toyota Highlander, Toyota RAV4 ja Toyota C-HR - ralli korraldusmeeskonnale üle. Kokku on Rally Estonia eel ja ajal kasutusel üle 20 Toyota ja põhirõhk on just hübriididel.

Toyota ja WRC Rally Estonia koostöö liidab Eesti eelistatuima automargi ja Eesti oodatuima spordisündmuse võimsaks sümbioosiks, mida toetavad ühised arusaamad ja väärtused. Automarkidest kõige pikema kogemusega ja kõige laiema elektrifitseeritud mudelivalikuga pakub Toyota WRC Rally Estonia korraldustiimile mitmekesist hübriidmudelite valikut, mis sobivad erinevate ülesannete teostamiseks. Toyota lai hübriidmudelite valik ulatub kompaktsest Toyota Yarisest kuni linnamaasturiteni RAV4 ja Highlander, mis kõik pakuvad madalaimat kütusekulu ja keskkonda säästvat jätkusuutlikku liikuvust.

Rally Estonia jaoks väga oluline, et kõikide toetajate ja partneritega jagatakse ühiseid väärtusi. Strateegiline koostöö Toyotaga toetub jagatud jätkusuutliku ja kestliku arengu põhimõtetel. Toyota on hübriid-elektriauto tehnoloogiat arendanud pea 25 aastat eesmärgiga jõuda mitte ainult nullemissiooni-liikuvuseni, vaid sellest kaugemale. Toyota mudelivalikus on juba lisaks täishübriid-elektriautodele ka nullemissiooniga vesinik-elektriauto Mirai. Enam ei lähe kaua, kui järgmise etapina võib näha hübriid-elektriautosid ka WRC sarjas.

Marek Maide, Toyota Baltic turunduse divisjoni juht:

«Toyota korporatsiooni president Akio Toyoda lubas, et Toyota autod pole enam igavad ning see lubadus on ellu viidud. GR Yarisest, mis debüteeris Rally Estonial turvaautona eelmisel aastal ning mis puhastverd sportautona vaimustas nii rallientusiaste kui professionaalseid sõitjaid, on saanud tõeline edulugu. Seda kinnitab see, et vastu on võetud lisatellimused ja suurendatud tootmismahtu. See, kuidas Toyota arendab oma täishübriid-elektriauto tehnoloogiat ning kogemused rallisarjadest loovad tugeva pinnase tuleviku autotehnoloogiatele ning põnevusega ootame, mil hübriid-elektriautod jõuavad ka WRC sarja.»

Tarmo Hõbe, WRC Rally Estonia kommertsdirektor:

«Toyotaga on meil olnud pikaajaline koostöö ja järgmise sammu astumine, kus Toyota on meie ametlik autopartner, oli arvestades meie pikemaid eesmärke loomulik samm. Meile kui maailmatasemel autoralli sündmuse WRC Rally Estonia korraldajatele ja Rohetiigri asutajaliikmele on ülioluline keskkonna- ja loodushoid ning jätkusuutlikkus, et säilitada Eestimaa puhas ja puutumatu loodus. Soovime olla antud vallas innovaatorid ja teerajajad kogu maailmas. Koos Toyotaga saame juurutada väga jõuliselt rohestrateegiat juba sellel aastal. Lisaks korraldusmeeskonna poolt kasutusel olevatele Toyota täishübriid-elektriautodele pakume kõigile neile, kes tulevad Rally Estoniale hübriid-, elektri- ja vesinikuautoga tasuta autopääset. Nende ja teiste ühiste tegevustega suudame juba sellel aastal saavutada märkimisväärseid ja käega katsutavaid tulemusi, et anda oma panus kogu Eesti rohelisemaks muutmisele.»