Hyundai rallimees leidis endale uue kaardilugeja

Pierre-Louis Loubet teatas 1. mail, et on lõpetanud koostöö oma pikaaegse kaardilugeja Vincent Landais'ga. Meeste enam kui viis aastat kestnud koostöö lõppes, sest tänavu näidatud tulemused ei vastanud enam ootustele. Parimal juhul on MM-sarjas nende saagiks jäänud 16. koht Monte Carlos.