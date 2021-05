Rapla sai enne pronksimänge Tarvaga valusa tagasilöögi: liidri hooaeg on lõppenud

«Pronksimängude eel peab Rapla Avis/Utilitase meeskond vastu võtma raske uudise. Ida-Tallinna Keskhaigla ortopeedide hinnangul on Brandon Childressi hooaeg lõppenud,» seisab Rapla meeskonna teadaandes.

Valulikust põlves leiti MRT-uuringute käigus lahtine kõhre tükk, mis vajab kirurgilist sekkumist. Vastu on võetud otsus, et Brandon naaseb kodumaale ja läheb kohe operatsioonile oma koduülikoolis Wake Forest. Childress lahkub meeskonna juurest saabuva esmaspäeva varahommikul, ehk tal on võimalus veel kahes eesootavas mängus meeskonda pingilt toetada.»