Maailma parim naissuusataja Johaug osaleb 10 000 m jooksu olümpiakvalifikatsioonis

Johaugi jooksulembus teenis eriti palju tähelepanu tunamullu, kui ta krooniti 10 000 m distantsil Norra meistriks. Tema võiduaeg 32.20,87 oli nii hea, et tegemist oli riigi ajaloo paremuselt viienda ajaga ning ta täitis ka EM-normi.

«Selline võimalus on avanenud ja see võib olla tema ainus võimalus tänavu 10 000 m distantsil võistelda,» selgitas NRK-le Johaugi mänedžer Jörn Ernst nüüd. «Kas ta võistleb olümpial, kui peaks sinna pääsema? Me pole sellele veel mõelnud.»