Eesti korvpallikoondislase koduklubi koroonakriis üha pikeneb

Homme õhtul pidi Baskonia võõrustama kuulsusrikka ajalooga Badalona Joventudi, ent see kohtumine jäeti ära. Järgmisena on kavas 13. mai lahing Hispaania meistrivõistlustel Gipuzkoaga, ent mõistagi on seegi mäng löögi all.

Palju täpselt on Baskonias praegu koroonasse nakatunuid, pole teada. 26. aprillil kirjutas portaal Eurohoops, et positiivse proovi on andnud viis võistkonna liiget.

Baskonia on üks kuuest Hispaania tiimist, kes on kohalikel meistrivõistlustel lunastanud pileti play-off'i ehk kindlustanud põhihooajal pääsu kaheksa parema sekka.