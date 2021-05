Laskesuusastaar Eckhoff ei käi enam MK-etappidel ilusate meeste, vaid tulemuste pärast

Norra Rahvusringhäälingu NRKga vestelnud Eckhoff märkis, et kui kümme aastat tagasi tahtis ta MK-etappidel käia, et näha ilusaid mehi, siis nüüd huvitavad teda rohkem tulemused kui vastassoo esindajad. «Kümme aastat tagasi polnud ma nii enesekindel. Üritasin, kukkusin läbi, aga õppisin oma vigadest,» lisas ta.

Eckhoffi sõnul on tema laskmisoskusele kõvasti kaasa aidanud laskmistreener Patrick Oberegger. «Kolme aasta pikkuse protsessiga suutsime mu laskmist parandada. Ta aitas mul endasse uskuma hakata,» tänas norralanna.

Oberegger kiitis oma hoolealust. «Ta võitleb alati, seda on näha igal võistlusel. Sa kas suudad seda teha või mitte. Ta õppis enne kaotama, kui võitma ja see on hea asi.»