Näljastreigi lõpetanud tippkergejõustiklast süüdistati PR-trikis

«Paar korda kirjutati mulle Instagrami, et ma tahan end sellega reklaamida ning samal ajal kaalu kaotada. Kurat võtaks, kas nad arvavad tõesti, et ma pean endaga kaalulangetuse nimel niimoodi tegema? Milline PR-trikk saab näljastreik üldse olla? Aga seda kirjutasid kontod, keda ei jälginud keegi ja kes polnud ka ise midagi postitanud (teisisõnu: valekontod).

Krautšanka rääkis, et teda üllatas ajakirjanduse ja avalikkuse reaktsioon tema streigile. «Ausalt öeldes ei tahtnud ma seda reklaamida, ent kuidagi see avastati ja mulle pakuti võimalust rääkida. Ma ei öelnud kellelegi ära.

Ma ei saa aru, miks peaksin pöörama selja faktile, et Valgevenes on suured probleemid, et inimesed on ilmaasjata vangis. Seda ei tohi unustada. Kui sulgeme oma silmad kõigele, siis mille nimel me üldse vaeva näeme?»