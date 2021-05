Čeferini elukäik on päris kirju. Ei saa öelda, et ta oleks just paksust ja vedelast läbi käinud, aga üsna paljust küll. Varem läbielatu aitas Superliigaga võitlemisele ja närvi säilitamisele kaasa.

Paljude eakate juhtide taustal meenutab pikk ja sirgeselgne Čeferin pigem mõnda spioonifilmi kangelast. On paras aeg temaga lähemalt tutvust teha. Tema kohta pakkusid lugemist New York Times ja The Athletic, Daily Mail ja Associated Press, samuti paljud teised kanalid.