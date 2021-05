Spotify looja tahab paari miljardi euro eest osta Inglismaa endist jalgpallihiidu

«Daniel on võtnud ühendust Kroenke perega. Ta kinnitas mulle, et on kogunud kokku vajaliku raha, et teha hea pakkumine. Nüüd peavad praegused omanikud asjad üle mõtlema. Paljud fännid on avaldanud soovi neist lahti saada,» rääkis Henry Sky Sportsile.

«Usun, et läbirääkimised saavad olema pikad ja keerukad, kui need üldse hakkavad. Ainuke asi, mida tahan korrata on see, et Daniel Ek ei lähe kuskile ja jääb ootama, kas Kroenked tahavad klubi müüa. See võtab väga kaua aega,» andis Henry mõista, et tehing niipea ei jõustuks.