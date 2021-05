Kontaveit käis terviseuuringutel: võistluspaus venib ligi kuu pikkuseks

«Olen juba mõnda aega tundnud, et olen väga väsinud. Polnud jõudu ja jaksu, et endast maksimumi anda. Olen energiast tühi,» ütles Kontaveit 2. mail pärast kaotust Maria Sakkarile. «Tegin pool tundi soojendust ja juba 20 minuti järel tundsin, et vajan joogipausi. Pole väga meeldiv, pea on justkui udu sees olnud. Loodetavasti saame probleemile jälile ja suudame sellest vabaneda.»