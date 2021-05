Pärnule tõi Kalev/Cramo vastu edu tammsaarelik lähenemine: kannatasime ära!

Üsna närviliselt ja võitluslikult kulgenud lahing käis mõlemalt poolt üles-alla. Pingelises lõpuheitluses kallutas kaalukausi Pärnu kasuks mängujuht Edon Maxhuni, kes 72:74 kaotusseisult viskas seitse punkti järjest ja aitas tiimi 81:76 võiduni.

«Meist keegi pole peale Kristjan Kanguri kümneid finaale mänginud. Esimene poolaeg andis meile kindlust, mängisime hästi, aga viskasime palju vabadelt kohtadelt mööda. Teisel poolajal lihtsalt kannatasime rasked momendid ära,» rääkis Rannula vahetult pärast lõpuvilet Postimehele.

«Lõppudes oleme kogu play-off'i olnud üsna tublid ja enesekindlat. Tagamehed on seda asja üleval hoidnud. Eks sellised need finaalmängud ongi – tuleb ära kannatada. Lubasin finaalseeria eel, et võitleme nii palju, kui meil sees on.»

Pärnu kohal on kogu hooaja keerelnud müüt, et tähtsates mängudes põrutakse. Põhjuseks tuuakse karikavõistluste poolfinaali kaotus Rakvere Tarvale ja Eesti-Läti liiga veerandfinaali allajäämine Ogre vastu. Rannula pole sellise käsitlusega päris nõus.

«No, mis suurtest mängudest me terve aasta räägime… Üks Rakvere mäng! See on põhimõtteliselt ainus suur ebaõnnestumine. Sellest ei tahagi rohkem rääkida,» märkis peatreener.

Ta jätkas: «Oleme play-off'iga juba tõestanud, et mängime lõppe – mis ongi selles faasis kõige olulisemad – hästi. Tänane andis veel enesekindlust. Aga see oli alles esimene mäng. Kalev läheb kindlasti paremaks. Nad teevad korrektuurid ja neil jääb varu ka mängijate osas. Korraks oleme rõõmsad ja homsest läheb töö edasi. Arvan, et ka meil on sisseviskamise näol varu olemas.»

Pärnu üks peamisi eesmärke oli Marcus Keene'i pidurdamine. Kuigi jänki tõi lõpuks 14 punkti, eksis ta väljakult koguni 14 viskel ja patustas nelja pallikaotusega. Ka teisel toimeta, Chavaughn Lewis saadi korralikult kinni, ta tabas 16 silma juures väljakult 16/5.

Pärnu sai Kalevi liidrid üsna hästi pidama, pildil Chavaughn Lewis palliga. FOTO: Raul Mee

«Keene'i ja Lewise ümber nende mäng käibki, on terve hooaja käinud. Neid pole lihtne katta. Kohati saime väga hästi hakkama, kohati tegime ka mõne eksimuse. Aga kokkuvõttes viisid mängijad kaitseplaani suhteliselt hästi täide,» selgitas Rannula.